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حماس تدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى

27 ديسمبر 2022 . الساعة 15:47 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات قيام المستوطنين وبغطاء من سلطات الاحتلال الصهيوني بالاستيلاء على "أرض الحمرا" الأثرية التاريخية الشهيرة، في السفح الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة في تصريح صحفي: "إن ذلك جريمةً صهيونيةً جديدة، تأتي في سياق مسلسل تهويد القدس وطرد سكانها، وخنق المسجد الأقصى".

وأكد بأن تلك الجريمة، وجرائم الاحتلال بحق مقدساتنا، سيقابلها شعبنا بمزيد من المواجهة والصمود في القدس والأقصى الذي سيبقى إسلاميًّا خالصاً.

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمّل مسؤوليتها التاريخية في حماية المقدسات، ودعم رباط الشعب الفلسطيني الدرع الأول في حماية قبلة المسلمين الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #محمد حمادة

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