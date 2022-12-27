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هنية يهنئ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني الجديد

27 ديسمبر 2022 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم النائب البرلماني حمادي ولد سيدي المختار، حيث قدم له التهاني بانتخابه رئيساً لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في موريتانيا، كما هنأه بنجاح المؤتمر الذي عقده الحزب أول أمس، متمنياً له التوفيق والسداد.

وقد وجه رئيس الحركة وفداً برئاسة الدكتور سامي أبوزهري لزيارة موريتانيا وتقديم التهاني بهذا الاستحقاق، وذلك تقديراً لدعم الحزب الدائم للقضية الفلسطينية، ودوره في الحياة السياسية لموريتانيا الشقيقة.

من جانبه أكد السيد حمادي مواقف الحزب الثابتة تجاه الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين، معبرًا عن تقديره لهذا الاتصال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #إسماعيل هنية #موريتانيا #التجمع الوطني للإصلاح والتنمية

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