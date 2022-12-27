"البطش" يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، لإشغال العدو، ومنع التوسع الاستيطاني وإفشال حملات الاعتقالات الليلية لقوات الاحتلال.

وقال القيادي البطش في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الاعتداءات الصهيونية في الضفة والقدس المحتلتين، تتزامن مع ذكرى العدوان الإسرائيلي على غزة في مثل هذا اليوم(..) وفي عام 2008، استشهد خلاله 1500 فلسطيني وجرح الآلاف، في محاولة فاشلة لفرض شروط الاستسلام على شعبنا وعلى المقاومة في قطاع غزة كما فشلت سابقا في إخضاعه بالضفة".

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وتابع: إن "استمرار حملة الاعتقالات والاعتداءات بالضفة الغربية والقدس، محاولة مقصودة لاستنزاف المقاومة وقادتها ومخزونها الثوري هناك، ومحاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود لحاضنتها الأساس الشعب الفلسطيني من أجل تهويد القدس وتوسيع البناء الاستيطاني تنفيذا للمشروع الصهيوني على ارض الضفة والأغوار ، وتمرير مخططات حكومة المتطرفين العنصرية بزعامة نتنياهو وبن غفير".

وختم حديثه بتحية رئيس نادي الأسير بالضفة قدورة فارس الذي حاول الاحتلال عبر مداهمة منزله أمس أن يرسل رسالة مستفزة مفادها أن مزيدا من الإجراءات القاسية تنتظر الأسرى وذويهم في السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين