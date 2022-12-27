مستوطنون يستولون على أرض في الأغوار الشمالية

سيَّج مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أرضا رعوية قرب مستوطنة "شيدموت ميخولا"، شرق الفارسية بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين سيَّجوا أرضاً رعوية، لم تُعرف مساحتها، بالأسلاك الشائكة، تمهيدا للاستيلاء عليها".

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ومن الجدير بالذكر، أن المستوطنين استولوا منذ سنوات حتى اليوم، على آلاف الدونمات الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية، كما أقاموا عددًا من البؤر الاستيطانية على قمم الجبال.

وتعاني الفارسية منذ مطلع العام الحالي، من تزايدٍ في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى استيلاء الاحتلال على الجرارات الزراعية، ومطاردتها في أثناء عملها في الأراضي الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين