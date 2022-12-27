غزة..  تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية

أعلنت الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة، عزيزة الكحلوت، إنَّه "تم تجديد المنحة القطرية لمدة عام واحد فقط، وستوزع على قوائم الأسماء المعتمدة التي كانت تستلمها سابقًا، ولا تغييرات جديدة على القوائم سواء بالإضافة أو الاستبعاد".

وأوضحت خلال تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ "ملف المنحة القطرية يشمل 160 ألف أسرة تكون على قائمة الانتظار، حيث تُرسَل قائمة الأسماء من الوزارة للجنة المنحة القطرية، والتي بدورها ترسله للأمم المتحدة التي تبعث قائمة الأسماء المُفلترة لوزارة التنمية الاجتماعية المقدرة بحوالي 100ألف أسرة يسمح لها باستلام المنحة."

اقرأ أيضاً: تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديدة الـ100 دولار شهر 12

وجدّدت التأكيد على أنّه لا علاقة لوزارة التنمية الاجتماعية باختيار أسماء المستفيدين من المنحة القطرية، حيث تأتيها الأسماء في كشوفات جاهزة دون أي ذكر لأسباب استبعاد أو رفض بعض الحالات.

وذكرت أنَّ منتفعي الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم 36 ألف أسرة هم مضافون سابقاً على قائمة المنحة القطرية، واستلموا المنحة على مدار 7 شهور في بداية صرفها، ونظراً لظروفهم الاجتماعية وأعداد أفراد الأسرة الكبير، وشكاويهم العديدة على برنامج الشكاوى التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، تقرر صرف المنحة القطرية لكل الأسر المستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية موزّعة على عدة شهور، ولمرة واحدة فقط قابلة للتجديد

المصدر / فلسطين أون لاين