فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيكة ميلاده متهمة!.. وثيقة تكشف: "عرفات" وصل وزنه إلى 24 كيلو في آخر أيامه

منذ 8 سنوات.. "صبح" يعالِج المرضى بالمجان مقابل الدعاء

مباريات كأس العالم للأندية 2022-2023-موعدها والفرق المشاركة

الخليل تشهد سلسلة انتهاكات جديدة نفذها الاحتلال منذ صباح اليوم

تسريبات جديدة لحسين الشيخ يهاجم فيها عباس ويقدح بجهاز المخابرات

(212) مهمة نفذها الدفاع المدني بغزة منذ بدء المنخفض

"الدعليس"يدعو لرفع الحصار عن غزة ومحاكمة قادة الاحتلال

غزة: إحياء اليوم الوطني لشهداء "الداخلية" خلال عدوان عام 2008

وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة

جثامين الشهداء.. قضية وطنية تتقدم سُلَّم أولويات "عرين الأسود"

الخليل تشهد سلسلة انتهاكات جديدة نفذها الاحتلال منذ صباح اليوم

27 ديسمبر 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

شهدت محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، سلسلة انتهاكات جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الثلاثاء، توزعت ما بين هدم فرغة زراعية، واقتلاع أشجار زيتون، وتجريف.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يواصل تجريف أراضي غرب سلفيت

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت غرفة زراعية، واقتلعت 15 شجرة زيتون غرب بلدة دورا جنوب الخليل.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال برفقة تعزيزات عسكرية، هدمت غرفة زراعية في منطقة عين فارس غرب بلدة دورا، واقتلعت هذا العدد من أشجار الزيتون، وجرفت دونمًا من الأرض، تعود ملكيتها لأحد المزارعين من عائلة الخمايسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #قوات الاحتلال #انتهاكات #اقتلاع أشجار #تجريف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة