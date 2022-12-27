الخليل تشهد سلسلة انتهاكات جديدة نفذها الاحتلال منذ صباح اليوم

شهدت محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، سلسلة انتهاكات جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الثلاثاء، توزعت ما بين هدم فرغة زراعية، واقتلاع أشجار زيتون، وتجريف.

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وفي السياق، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت غرفة زراعية، واقتلعت 15 شجرة زيتون غرب بلدة دورا جنوب الخليل.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال برفقة تعزيزات عسكرية، هدمت غرفة زراعية في منطقة عين فارس غرب بلدة دورا، واقتلعت هذا العدد من أشجار الزيتون، وجرفت دونمًا من الأرض، تعود ملكيتها لأحد المزارعين من عائلة الخمايسة.

المصدر / فلسطين أون لاين