"الدعليس"يدعو لرفع الحصار عن غزة ومحاكمة قادة الاحتلال

دعا رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، إلى رفع الحصار "الظالم" المفروض على قطاع غزة، و تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية لمعاقبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك خلال تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الرابعة عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، حيث قال: "على الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة وأحرار العالم في كل مكان الضغط بكل الوسائل القانونية والأخلاقية لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

وأضاف: إن "الحكومة بغزة وبعد 14 عامًا من العدوان تقف اليوم على أرض صلبة مجبولة بالتضحيات الجسام، حيث واكبت التطوّرات وواجهت التحدّيات ولم تنقطع يومًا عن تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الاحتياجات اللازمة برغم استمرار الاعتداءات والحصار والأزمات".

وبين الدعليس أن الاحتلال "أراد بعدوانه الغادر في العام 2008 على الوزارات والمراكز الأمنية إحداث حالة من الفوضى العارمة، لكنَّ الحكومة تجاوزت الصدمة سريعًا وتحرّكت باقتدار لخدمة المواطنين وحمايتهم وتأمين الجبهة الداخلية".

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واستطرد: إن "شعبنا ومؤسساته الحكومية وأجهزته الأمنية أثبتوا على مدار 22 يومًا أنّهم على قدر التحدّي والمواجهة، فهزموا بإيمانهم وإرادتهم وانتمائهم لهذا الوطن العظيم آلة الحرب والدمار الصهيونية".

وفي الختام، ترحم الدعليس على "أرواح الشهداء وبخاصة شهداء الأجهزة الأمنية الذين ارتقوا في العدوان الغادر، وعلى رأسهم وزير الداخلية الشهيد القائد سعيد صيام، ومدير عام الشرطة اللواء توفيق جبر".

المصدر / فلسطين أون لاين