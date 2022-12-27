وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشاغر وظيفي عدد 3 براتب + نسبة

الوظائف المطلوبة

1 - موظفة علاقات عامة

شروط الوظيفة

- حسن المظهر .

- لباقة الحديث

- تحمل ضغط العمل

- سكان مدينة غزة

- خريجة علاقات عامة .

2 - مندوب / ة تسويق

شروط التسجيل

- خبرة في التسويق الميداني

- سكان مدينة غزة .

3- مصمم جرافيك محترف .

شروط التسجيل

- يجيد التعامل مع برامج ادوبي

- فوتوشوب - ممتاز

- اليستريتور - ممتاز

- انديزاين - جيد جدا

- بريمير + افتر افكت - جيد

طريقة التسجيل

- علي من يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني التالي وارسال رابط الاعمال حصرا للمتقدمين لطلب وظيفة مصمم .

- البريد الالكتروني : [email protected]

- ملاحظة / يتم ارسال الاميل بعنوان اسم الوظيفة

- لن يتم التعامل مع اي اميل لا يحتوي علي بيانات كاملة او روابط اعمال