فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيكة ميلاده متهمة!.. وثيقة تكشف: "عرفات" وصل وزنه إلى 24 كيلو في آخر أيامه

منذ 8 سنوات.. "صبح" يعالِج المرضى بالمجان مقابل الدعاء

مباريات كأس العالم للأندية 2022-2023-موعدها والفرق المشاركة

الخليل تشهد سلسلة انتهاكات جديدة نفذها الاحتلال منذ صباح اليوم

تسريبات جديدة لحسين الشيخ يهاجم فيها عباس ويقدح بجهاز المخابرات

(212) مهمة نفذها الدفاع المدني بغزة منذ بدء المنخفض

"الدعليس"يدعو لرفع الحصار عن غزة ومحاكمة قادة الاحتلال

غزة: إحياء اليوم الوطني لشهداء "الداخلية" خلال عدوان عام 2008

وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة

جثامين الشهداء.. قضية وطنية تتقدم سُلَّم أولويات "عرين الأسود"

وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة

27 ديسمبر 2022 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشاغر وظيفي عدد 3 براتب + نسبة

الوظائف المطلوبة

1 - موظفة علاقات عامة

شروط الوظيفة

- حسن المظهر .

- لباقة الحديث

- تحمل ضغط العمل

- سكان مدينة غزة

- خريجة علاقات عامة .

2 - مندوب / ة تسويق

شروط التسجيل

- خبرة في التسويق الميداني

- سكان مدينة غزة .

3- مصمم جرافيك محترف .

شروط التسجيل

- يجيد التعامل مع برامج ادوبي

- فوتوشوب - ممتاز

- اليستريتور - ممتاز

- انديزاين - جيد جدا

- بريمير + افتر افكت - جيد

طريقة التسجيل

- علي من يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني التالي وارسال رابط الاعمال حصرا للمتقدمين لطلب وظيفة مصمم .

- البريد الالكتروني : [email protected]

- ملاحظة / يتم ارسال الاميل بعنوان اسم الوظيفة

- لن يتم التعامل مع اي اميل لا يحتوي علي بيانات كاملة او روابط اعمال

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #وظائف شاغرة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة