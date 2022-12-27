وظائف شاغرة في شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة جولدن ميديا لخدمات التسويق الالكتروني بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشاغر وظيفي عدد 3 براتب + نسبة
الوظائف المطلوبة
1 - موظفة علاقات عامة
شروط الوظيفة
- حسن المظهر .
- لباقة الحديث
- تحمل ضغط العمل
- سكان مدينة غزة
- خريجة علاقات عامة .
2 - مندوب / ة تسويق
شروط التسجيل
- خبرة في التسويق الميداني
- سكان مدينة غزة .
3- مصمم جرافيك محترف .
شروط التسجيل
- يجيد التعامل مع برامج ادوبي
- فوتوشوب - ممتاز
- اليستريتور - ممتاز
- انديزاين - جيد جدا
- بريمير + افتر افكت - جيد
طريقة التسجيل
- علي من يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني التالي وارسال رابط الاعمال حصرا للمتقدمين لطلب وظيفة مصمم .
- البريد الالكتروني : [email protected]
- ملاحظة / يتم ارسال الاميل بعنوان اسم الوظيفة
- لن يتم التعامل مع اي اميل لا يحتوي علي بيانات كاملة او روابط اعمال