عضو المكتب السياسي لحركة حماس ولد في الثامن عشر من فبراير عام 1963م، في العاصمة الأردنية عمّان لعائلة تنحدر من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، هاجرت من فلسطين بعد حرب عام 1948م إلى الأردن، متزوج ولديه خمسة أبناء.

انتقلت أسرته إلى الكويت في عام 1964 ثم غادرها مع أسرته في عام 1990 بعد أزمة الخليج، حيث انتقل بعدها إلى الأردن حتى عام 2002م.

درس جميع المراحل الدراسية في الكويت، وحصل على الثانوية العامة فيها من القسم العلمي عام 1980، ثم التحق بجامعة كراتشي في باكستان قسم الكيمياء، حيث درس البكالوريوس والماجستير فيها خلال الفترة1981-1987، كما حصل على دبلوم في الإعلام من جامعة الكويت، بتقدير امتياز 1989م.

ومن أبرز المحطّات في حياته العملية والسياسية أنه التحق بصفوف الحركة الإسلامية في سنّ مبكرة، وكان من الناشطين في العمل الطلابي في أوساط الطلبة الوافدين إلى باكستان، وتولّى الأمانة العامة لاتحاد الطلبة المسلمين في باكستان، وهو اتحاد يجمع الطلاب الوافدين ذوي الاتجاه الإسلامي.

تفرّغ للعمل في حركة حماس في عام 1989 وانتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عام 1996 وحتى الآن.

على إثر حملة الاعتقالات والإبعاد التي نفّذتها السلطات الأردنية بحق عدد من قيادات الحركة وكوادرها عام 1999م، صدرت بحقه في آب/أغسطس مذكرة اعتقال، إلى أن أُلغيت بعد ذلك بعد قرابة عام ونصف العام، وانتقل بعدها للإقامة في دمشق في نيسان/إبريل 2002م، بقي مقيماً في دمشق إلى أن غادرها في نيسان/إبريل 2011م.

كان له ظهور إعلامي واضح خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008 حيث ظهر على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع على مدار 21 يوماً.

أعلنت حركة حماس في 7 مايو من عام 2017 عن انتخاب نزال كعضو في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ثم أعيد انتخابه في عام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين