عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامة "حماس"، ولد في الكويت في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1957، وتنحدر عائلته من مدينة القدس المحتلة، هُجرت عائلته قسراً من القدس إلى الكويت بعد حرب 1948 ومتزوج، ولديه ستة أبناء.

درس جميع مراحل التعليم الأساسية في مدارس الكويت، وحصل على المرتبة الثانية على الكويت في شهادة الثانوية العامة – القسم العلمي.

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت مع مرتبة الشرف عام 1979، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة المدنية (تخصص إنشاءات) من جامعة لندن – بريطانيا عام 1989م.

كان ناشطًا دعويًا في مسجد (الشايجي) بمنطقة حولي في الكويت منذ نعومة أظفاره، كما كان ناشطًا في العمل الطلابي في جامعة الكويت خلال الفترة (1976 – 1980م)، وانضم إلى الحركة الإسلامية الفلسطينية في الكويت عام 1977م.

بعد مغادرته إلى بريطانيا لاستكمال الدراسات العليا، ساهم في تأسيس العديد من المؤسسات الفلسطينية والإسلامية في بريطانيا وأوروبا، وكان قياديًا بارزًا في معظمها.

انتخب عضوًا في المكتب السياسي لحركة حماس في أول انتخابات تُجرى بعد صياغة النظام الأساسي للحركة، الذي يجمع مكوّنات الحركة واختير أمينًا لسر الحركة.

في ضوء موقعه الجديد، انتقل من بريطانيا إلى الأردن عام 1994م، ليكون بجانب رئيس المكتب السياسي وبعض الأعضاء الذين اتخذوا من الأردن مقرًّا لهم.

بعد إبعاد رئيس المكتب السياسي -حينذاك- د. موسى أبو مرزوق من الأردن، انتقل إلى المملكة العربية السعودية عام 1996م، حيث عمل مهندسًا مدنيًا في إحدى الشركات، كما واصل عمله مع الحركة هناك.

انتخب عضوًا في المكتب السياسي في (1996-2000-2004)، حيث أُسندت إليه مسؤولية الدائرة المالية المركزية في الحركة.

تم اختياره عضوًا في هيئة الإشراف بالجامعة الإسلامية في غزة، بحكم الدور المميّز الذي لعبه في دعم الجامعة، وانتخب في عام 2012م رئيسًا للحركة في الخارج، إضافة إلى عضويته في المكتب السياسي.

انتخب في عام 2017م رئيسًا للحركة في الخارج لدورة ثانية، إضافة إلى عضويته في المكتب السياسي للحركة، وانتخب في مايو عام 2021م، عضوًا في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

المصدر / فلسطين أون لاين