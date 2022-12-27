"لافروف" يفتح النار: الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوكالة تاس الحكومية للأنباء في تصريحات، إن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى أوكرانيا يريدون هزيمة روسيا "في ميدان المعركة" من أجل تدميرها.

وأضاف لافروف "تصرفات الدول الغربية ككل و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية".

ومضى يقول "ليس سراً أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها".

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير فيما وصفها بأنها "عملية خاصة" تهدف إلى القضاء على النازية في أوكرانيا ونزع سلاحها قائلاً إنهما يشكلان تهديدا لروسيا.

وصمد تحالف الدول المعارض للغزو الروسي لأوكرانيا - من أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى حلفاء للولايات المتحدة مثل اليابان وأستراليا - متحدياً التوقعات بأن ارتفاع أسعار الطاقة الذي كانت الحرب أحد أسبابه قد يؤدي لانقسام التحالف.

المصدر / وكالات