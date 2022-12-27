القانوع: غزة تعرّضت لأكبر وأعنف ضربة جوية خلال عدوان 2008

قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة "حماس": إن "قطاع غزة تعرّض لأكبر وأعنف ضربة جوية منذ عام 1967، ولم تنكسر إرادة شعبنا ولم تفت من عزيمته وظل ملتحماً بالمقاومة حتى دحر العدوان".

اقرأ أيضاً: تقرير في ذكرى عدوان 2008.. غزة ترص صفوفها وأجهزة أمنها تشتد بأسًا

وتابع خلال تصريح صحفي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لعدوان 2008 الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، : إن "معركة الفرقان أفشلت أهداف الاحتلال الصهيوني وحطّمت أحلامه بإسقاط المقاومة واستعادة شاليط واليوم هي أشد قوة ً وأمضى عزماً".

وأضاف: "ما لم ينجح به قادة الاحتلال المجرمين منذ معركة الفرقان لن يحققه قادته المتطرفون في حكومتهم الفاشية وكما سقط أولمرت وليفني سيسقط بن غفير ونتنياهو ومن معهم".

المصدر / فلسطين أون لاين