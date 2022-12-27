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القانوع: غزة تعرّضت لأكبر وأعنف ضربة جوية خلال عدوان 2008

27 ديسمبر 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة "حماس": إن "قطاع غزة تعرّض لأكبر وأعنف ضربة جوية منذ عام 1967، ولم تنكسر إرادة شعبنا ولم تفت من عزيمته وظل ملتحماً بالمقاومة حتى دحر العدوان".

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وتابع خلال تصريح صحفي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لعدوان 2008 الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، : إن "معركة الفرقان أفشلت أهداف الاحتلال الصهيوني وحطّمت أحلامه بإسقاط المقاومة واستعادة شاليط واليوم هي أشد قوة ً وأمضى عزماً".

وأضاف: "ما لم ينجح به قادة الاحتلال المجرمين منذ معركة الفرقان لن يحققه قادته المتطرفون في حكومتهم الفاشية وكما سقط أولمرت وليفني سيسقط بن غفير ونتنياهو  ومن معهم".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #عدوان 2008 #ضربة جوية

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