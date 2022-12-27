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وظيفة شاغرة في مكتب أمان الغد للمحاسبة والتدقيق

27 ديسمبر 2022 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مكتب أمان الغد للمحاسبة والتدقيق - غزة يعلن فيه عن حاجته لسكرتيرة للعمل في احدى الشركات العاملة لدى المكتب

شروط التسجيل

1- أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو شهادة دبلوم في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية.

2- معرفة جيدة ببرامج الكمبيوتر وباقة أوفيس بالكامل.

3- خبرة في مجال العمل السكرتارية.

4- إجادة اللغة الانجليزية

5- القدرة على العمل ضمن فريق

6-ان تكون من سكان مدينة غزة مفترق عسقولة

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليها الشروط السابقة ارسال السيرة الذاتية عبر الواتس التالي:

 00972598904063

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمات

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