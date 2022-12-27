وظيفة شاغرة في مكتب أمان الغد للمحاسبة والتدقيق

إعلان توظيف صادر عن مكتب أمان الغد للمحاسبة والتدقيق - غزة يعلن فيه عن حاجته لسكرتيرة للعمل في احدى الشركات العاملة لدى المكتب
شروط التسجيل
1- أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو شهادة دبلوم في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية.
2- معرفة جيدة ببرامج الكمبيوتر وباقة أوفيس بالكامل.
3- خبرة في مجال العمل السكرتارية.
4- إجادة اللغة الانجليزية
5- القدرة على العمل ضمن فريق
6-ان تكون من سكان مدينة غزة مفترق عسقولة
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليها الشروط السابقة ارسال السيرة الذاتية عبر الواتس التالي:
00972598904063
- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمات