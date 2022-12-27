قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطناً خلال حملة تركّزت شرق رام الله

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس طالت نحو 25 مواطناً، خلال حملة تركّزت في بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بلدة سلواد، حيث داهمت عشرات المنازل واعتقلت 13 مواطناً معظمهم من عائلة حامد.

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والمعتقلون هم: موسى ياسر حامد وحنظلة سمير حماد وعاصف عمر حامد وليث رائد حامد وعمر باسم حامد وأنس حماد ومحمد عبد الكريم حماد وأنس يوسف جماعين ويوسف العنيد وعبد الرحيم جاسر وبراء حامد وصالح حامد وعماد عيسى عفيف.

كما خلّفت قوات الاحتلال خراباً في منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، خلال اقتحامها لبلدة سلواد، حيث سلّمت بلاغا للعائلة تطالب فيه ابنهم ورد بتسليم نفسه.

وفي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحيم بشكار، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

يُذكر أن عبد الرحيم بشكار أسير محرر سبق وقضى في سجون الاحتلال 20 سنة، بتهمة الانتماء لكتائب القسام ومحاولة تنفيذ عملية استشهادية.

أيضاً طالت الاعتقالات الأسير المحرر الشاب "جهاد أحمد" من شارع عصيرة وهو الناطق باسم الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

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ويأتي اعتقال الناطق باسم الكتلة بالتزامن مع استمرار الملاحقات والاعتقالات التي تنفّذها أجهزة أمن السلطة بحق طلابها في الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس ناصر الخنفا، وشقيقه إسلام من منزلهم في بيت ايبا بنابلس.

واعتقل أيضاً أمير العزيزي شقيق الشهيد محمد العزيزي، وإبراهيم موسى الخراز من نابلس.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب المدينة واعتقلت الشابين عز الدين الترك ويزن عماد العالم.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين