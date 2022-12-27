مصر.. زلزال بقوة 5 درجات في جنوب سيناء

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان)، حدوث زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في محافظة جنوب سيناء الواقعة شرقي مصر، بالساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

وقال المعهد في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محطات الرصد التابعة له "سجلت هزة أرضية على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور"، في جنوب سيناء.

وأوضح المعهد أن الزلزال حدث في الساعة الثانية و11 دقيقة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال في بيان: "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأفادت تقارير صحفية مصرية أن سكان القاهرة وعدد من المحافظات شعروا بالزلزال.

المصدر / وكالات