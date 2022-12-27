عالم فيروسات ألماني يتوقع انتهاء جائحة كورونا قريباً

قال أشهر عالم فيروسات في ألمانيا إن نهاية جائحة فيروس كورونا وشيكة، وإن كان من المرجح حدوث موجة أو موجتين جديدتين.

ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، أوضح عالم الفيروسات ورئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي، كريستيان دروستن، في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية بأننا نشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف2- هذا الشتاء"، مضيفاً بأنه بعد هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف.

وأضاف، أن الحالة الوحيدة التي قد تعوق ذلك هو ظهور متغير جديد للفيروس، رغم عدم توقعه حدوث ذلك حاليا.

المصدر / وكالات