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"عرين الأسود" تتبنى عملية إطلاق نار ضد الاحتلال جنوب نابلس

27 ديسمبر 2022 . الساعة 02:19 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعات عرين الأسود عن استهداف مقاتليها معسكر حوارة وحاجز حوارة جنوبي نابلس بصليات من الرصاص بعد منتصف الليل بقليل.

وقالت العرين في بلاغ عسكري فجر اليوم الثلاثاء: "بعون الله تم استهداف معسكر حوارة العسكري وحاجز حوارة الثلاثاء ٢٧/١٢/٢٠٢ الساعه ٠٠٥٥ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك وانسحب جُند العرين بسلام".

وتوعدت مجموعات العرين الاحتلال بالمزيد من العمليات، قائلةً "انتظروا فالعرين يحمل بجعبته المزيد".

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وفي وقت لاحق صدرت دعوات شبابية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية لإغلاق مداخل البلدة القديمة الشرقية تحسباً لاقتحام قوات الاحتلال أحياء بالبلدة.

وأوضحت مصادر محلية في نابلس أن دعوات إغلاق الشوارع، جاءت عقب رصد تجمع لأليات الاحتلال قرب حواجز للاحتلال في محيط المدينة، في إشارة إلى نية الاحتلال اقتحام البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #حوارة #عرين الأسود

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