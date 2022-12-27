أول صفقة "مونديالية".. ليفربول يضم نجم هجوم هولندا رسميا

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي، ليل الإثنين، انتقال مهاجمه كودي غاكبو إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال أيندهوفن على موقعه الرسمي، إنه توصل مع ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال غاكبو، الذي تألق مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخيرة.

وسيغادر المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى إنجلترا قريبا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال.

ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة، لكن المدير العام لأيندهوفن مارسيل براندز قال إنه "انتقال قياسي للنادي".

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

المصدر / وكالات