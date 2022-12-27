فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

20 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفاع حصيلة الضحايا بأميركا في أسوأ عاصفة ثلجية منذ عقود

3 أندية تتصارع على المدافع غفارديول.. تعرف عليها

هنية: فلسطين حققت مكاسب كبيرة خلال مونديال قطر

ما هو النادي الذي يقترب من التعاقد مع ميدو لتدريبه؟

البنك المركزي الأردني يطرح إصدارًا جديدًا لعملة الدينار

بلدية جنين تواصل احتجاجها لليوم الخامس على التوالي

" الصداقة " يتعاقد مع لاعب جديد

الحكم المحلي: الاحتلال أغرق مئات الدونمات وشرد 60 عائلة شرق دير البلح

أول صفقة "مونديالية".. ليفربول يضم نجم هجوم هولندا رسميا

27 ديسمبر 2022 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
...

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي، ليل الإثنين، انتقال مهاجمه كودي غاكبو إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال أيندهوفن على موقعه الرسمي، إنه توصل مع ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال غاكبو، الذي تألق مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخيرة.

وسيغادر المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى إنجلترا قريبا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال.

ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة، لكن المدير العام لأيندهوفن مارسيل براندز قال إنه "انتقال قياسي للنادي".

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#هولندا #مونديال قطر #ليفربون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة