الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

أعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس الاثنين، إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء قرار رفع الحظر على القادمين من الخارج، في أعقاب رفع السلطات في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، غالبية القيود التي كانت مفروضة ضمن سياسة "ًصفر كورونا" والمطبقة منذ بداية الجائحة في 2020.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان، إنه اعتبارا من يناير المقبل "لن يطلب من القادمين إلى البلاد سوى إبراز نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أنها لم تعد تعتبر كورونا "التهابا رئويا" بل مرضا "معديا".

وكانت الصين الدولة الوحيدة التي استمرت في فرض الحجر الصحي على القادمين إلى أراضيها، رغم تقليصها تلك الفترة في يونيو/حزيران الماضي، إلى 10 أيام مقابل 21 يوما سابقا.

المصدر / الأناضول