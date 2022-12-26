3 أندية تتصارع على المدافع غفارديول.. تعرف عليها

بات المدافع يوشكو غفارديول، لاعب منتخب كرواتيا وفريق لايبزيغ الألماني، الهدف الرئيسي لأكبر الأندية الأوروبية في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتألق غفارديول بشكل لافت مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة قطر، وحصل مع منتخب بلاده على المركز الثالث في البطولة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن غفارديول، البالغ من العمر 20 عاماً، أصبح الهدف الرئيسي لأندية ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن عقد غفارديول مع فريق لايبزيغ الألماني ينتهي في صيف 2027، وأن تلك الأندية ترغب بالتعاقد معه بأسرع وقت.

ويسعى نادي ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه، والأمر ينطبق على مانشستر سيتي وتشيلسي، في الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع الاختيار على غفارديول بعد تألقه في كأس العالم 2022.

وشارك غفارديول، مع منتخب كرواتيا، في سبع مباريات بمونديال 2022، وخاض 690 دقيقة، وسجل هدفًا واحدًا، وبلغ مع الكروات الدور نصف النهائي، قبل أن يحسم المركز الثالث على حساب منتخب المغرب.

كما شارك غفارديول مع فريق لايبزيغ، في الدوري الألماني 2022-23، في 13 مباراة من أصل 15 مباراة لعبها الفريق، وخاض 764 دقيقة في البطولة.

المصدر / وكالات