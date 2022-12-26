هنية: فلسطين حققت مكاسب كبيرة خلال مونديال قطر

أكد مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية أن القضية الفلسطينية حققت مكاسب كبيرة خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

جاءت تصريحات هنية خلال استقباله مساء الاثنين لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، والوفود الرياضية، والرسمية، ورؤساء البلديات، والشخصيات الذين قدموا له التهنئة بسلامة العودة لأرض الوطن.

وقال هنية إن مهمة الوفد الفلسطيني نجحت عبر التضامن الواسع، والمشاركة الجماهيرية في الملاعب، والساحات، والأماكن العامة بالدوحة، في تظاهرة أثبتت أمام العالم أن فلسطين حاضرة بعدالة قضيتها، وتضامن الجميع مع نضال شعبها الساعي للتحرر، ونيل الحرية.

من جهته، أشاد الدعليس بما حققه الوفد الفلسطيني برئاسة عبد السلام هنية، والحضور المميز الذي نال الإعجاب والتضامن خلال المونديال، وقال إن فلسطين كانت نجمة المونديال، ونالت نصيبًا كبيرًا من التفاعل، والتغطية الإعلامية لجميع الفعاليات، والمباريات في قطر، ووجه التحية لكل أفراد الوفد الفلسطيني، وما قدموه من عمل كبير في إبراز القضية الفلسطينية.

ورحب هنية بالدعليس، وشكر تأييده ودعمه للوفد الفلسطيني، وشكر جميع الحضور، والوفود التي هنأته بنجاح وفد فلسطين، وقال إن الوفد الفلسطيني أنجز مهمته في تقديم صورة مشرفة، وحشد التضامن، وإبراز القضية الفلسطينية، وقال:" تم تشكيل اللجان، وفرق العمل، وتحضير المطبوعات، والأعلام، والكوفية الفلسطينية.

وأضاف: تم توزيع فرق العمل على الملاعب، وحجز مواقع مميزة في المدرجات لرفع علم فلسطين، وإبرازه، والهتاف، ومساندة المنتخبات العربية، والتجول في الأسواق، وتنظيم حملات للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال، كل ذلك بمساندة من الوفد الرياضي المكون من المتطوعين، والنجوم الرياضيين، والإعلاميين".

بدورها، عبرت الوفود عن تقديرهم لجهود عبد السلام هنية، وما بذله لإبراز الحضور الفلسطيني، وتسهيل مهمة الوفد المشارك، وتوفير كل الخدمات، والتسهيلات التي انعكست بالإيجاب على الصورة التي ظهرت بها فلسطين، وقال الجميع إن وسائل الإعلام أبرزت الحضور الفلسطيني، وتصدره للمشهد خلال المونديال، حتى أن بعض الصحف العالمية قالت إن فلسطين هي الدولة رقم (٣٣) التي تشارك في المونديال.

يشار إلى أن الأرجنتين توجت بلقب كأس العالم بعد فوزها في المباراة النهائية على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

المصدر / وكالات