ما هو النادي الذي يقترب من التعاقد مع ميدو لتدريبه؟

يقترب أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق من العودة للتدريب في الدوري المصري، من بوابة الإسماعيلي خلفًا للمدرب المؤقت أيمن الجمل.

وقال مصدر مقرب من ميدو الإسماعيلي تواصل مع ميدو خلال الأيام الماضية، من أجل العودة لتدريب الفريق، ولكن الخسارة الأخيرة من المصري سرّعت المفاوضات".

وأضاف المصدر: "ميدو يرحب بتدريب الفريق، ويرى أنه قادر على إعادته للطريق الصحيح، خاصةً أنه يرتبط بعلاقة خاصة بالنادي وجماهيره منذ ولايته السابقة في تدريب الدراويش".

وتابع: "إذا تم الاتفاق بين الإسماعيلي وميدو خلال الساعات المقبلة، ربما يظهر المدرب لأول مرة في قيادة الفريق ضد الزمالك في الدوري".

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك (الذي لعب فيه ميدو ودربه من قبل)، يوم الخميس المقبل، في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2022-23.

يُذكر أن ميدو سبقت له قيادة الإسماعيلي خلال موسم 2015-2016، وحقق نتائج جيدة مع الدراويش؛ لكنه قرر الاستقالة عقب مرور 9 جولات من عمر الدوري ليتولّى قيادة الزمالك.

وابتعد مهاجم توتنهام وروما السابق عن التدريب واتجه للإعلام، منذ تجربته الأخيرة مع مصر للمقاصة في موسم 2019-2020.

المصدر / وكالات