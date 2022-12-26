البنك المركزي الأردني يطرح إصدارًا جديدًا لعملة الدينار

أعلن البنك المركزي الأردني، أمس، طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول برقم فئات الإصدار الحالية (خمسون دينارًا، عشرون دينارًا، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة دينار واحد)، استنادًا إلى نظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال البنك في بيان: "إن فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) ستُطرح في التداول تدريجيًّا جنبًا إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما في الإصدار الرابع".

وسيبدأ الطرح بفئة الدينار (دينار واحد) التي ستوضع في التداول بدءًا من اليوم (الاثنين)، لتطرح بعد ذلك الفئات الأخرى ضمن مواعيد ستعلن تدريجيًا.

وسيتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، "نظرًا إلى مرور نحو عشرين عامًا على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول، وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية، والمواصفات الفنية للأوراق النقدية".

المصدر / فلسطين أون لاين