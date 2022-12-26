فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية: فلسطين حققت مكاسب كبيرة خلال مونديال قطر

ما هو النادي الذي يقترب من التعاقد مع ميدو لتدريبه؟

البنك المركزي الأردني يطرح إصدارًا جديدًا لعملة الدينار

بلدية جنين تواصل احتجاجها لليوم الخامس على التوالي

" الصداقة " يتعاقد مع لاعب جديد

الحكم المحلي: الاحتلال أغرق مئات الدونمات وشرد 60 عائلة شرق دير البلح

سلطة النقد تصدر تقرير التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين

قلق إسرائيلي من مقايضة الصواريخ بالطائرات بين روسيا وإيران

الزراعة: أعلى نسبة هطول للأمطار سُجلت في دير البلح

فريق من غزة يُحقق فوزه الأول في البطولة العربية

البنك المركزي الأردني يطرح إصدارًا جديدًا لعملة الدينار

26 ديسمبر 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
...

أعلن البنك المركزي الأردني، أمس، طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول برقم فئات الإصدار الحالية (خمسون دينارًا، عشرون دينارًا، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة دينار واحد)، استنادًا إلى نظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال البنك في بيان: "إن فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) ستُطرح في التداول تدريجيًّا جنبًا إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما في الإصدار الرابع".

وسيبدأ الطرح بفئة الدينار (دينار واحد) التي ستوضع في التداول بدءًا من اليوم (الاثنين)، لتطرح بعد ذلك الفئات الأخرى ضمن مواعيد ستعلن تدريجيًا.

وسيتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، "نظرًا إلى مرور نحو عشرين عامًا على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول، وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية، والمواصفات الفنية للأوراق النقدية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أسعار العملات #الأردن #الدينار الأردني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة