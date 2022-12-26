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" الصداقة " يتعاقد مع لاعب جديد

26 ديسمبر 2022 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
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أبو زعيتر يتوسط مجلس الإدارة والجهاز الفني لفريق الصداقة
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي الصداقة تعاقده مع لاعب كرة الطائرة حسن أبو زعيتر، بعد حصوله على كتاب الاستغناء من ناديه السابق خدمات جباليا.

ووقع أبو زعيتر على كشوفات الصداقة رسمياً، بعد الاتفاق على كافة البنود، حيث سيتم تسجيله اليوم على كشوفات النادي باتحاد كرة الطائرة.

ويعتبر أبو زعيتر من أبرز لاعبي كرة الطائرة في قطاع غزة، ويلعب في مركز السنتر،

حيث سبق له وأن لعب في صفوف نادي خدمات جباليا، وحقق معه عدة بطولات رسمية محلية وعربية، كما مثل المنتخب الوطني في البطولة العربية لكرة الطائرة.

ومن المتوقع أن يكون أبو زعيتر إضافة قوية لفريق الصداقة، الذي يسعى للمنافسة على الألقاب الموسم القادم.

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#الصداقة #كرة الطائرة #أبو زعيتر

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