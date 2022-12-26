سلطة النقد تصدر تقرير التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين

أصدرت سلطة النقد، اليوم، تقريرًا بأهم التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع الربع المناظر من عام 2021.

وأظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية (M2) بمعدل 3.6 لتبلغ قرابة 21.3 مليار دولار، وارتفاع ودائع العملاء بمعدل 1.6 لتبلغ 16.5 مليار دولار، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7 لتصل إلى نحو 10.9 مليار دولار مع تراجع نسبة التعثر إلى %4.1 من إجمالي المحفظة الائتمانية.

وأظهر التقرير ارتفاع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بعد الضرائب ليصل إلى 168.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع قرابة 135.4 مليون دولار في المدة المناظرة من عام 2021، وتراجعت نسبة الشيكات المعادة إلى الشيكات المتداولة لتصل إلى 6.2% من حيث القيمة و9.8 من حيث العدد مقارنة مع %7.1 و10.0 للقيمة والعدد على الترتيب في الربع المناظر.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الشيقل على المستوى السنوي، وفقا للتقرير، وذلك (في نهاية المدة بمعدل 9.1 ليصل إلى 3.513 شيقل/ دولار مقارنة مع 3.220 شيقل/ دولار في الربع المناظر".

المصدر / فلسطين أون لاين