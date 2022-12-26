الزراعة: أعلى نسبة هطول للأمطار سُجلت في دير البلح

قالت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة، إن أعلى نسبة هطول للأمطار في الساعات الأخيرة سجلت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأقلها كانت في منطقة خزاعة جنوب القطاع.

وذكرت أن نسبة الهطول التي سجلت في دير البلح اليوم، بلغت 72 ملم، وأن كمية الأمطار التي هطلت في اليوم ذاته بلغت 11,9 مليون متر مكعب.

وقالت: إن عدد أيام هطول الأمطار وصل إلى 10 أيام، إذ بلغت النسبة المئوية للهطول 37.3% من المعدل العام لكل المحافظات، ومتوسط الهطول لجميع المناطق من بداية الموسم 132.6 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 31,3 ملم.

وبينت أن كمية المياه التي هطلت على المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم هي 47،8 مليون متر مكعب.

وفي خبر منفصل، نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، جولة ميدانية لتفقد المزارعين في أثناء المنخفض الجوي.

وتفقد المدير العام للإدارة العامة للإرشاد م. ناصر ديب ومدير دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في الوسطى م. أشرف أبو سويرح، الأراضي المتضررة حول مجرى وادي السلقا، وهي مناطق غرب دير البلح (المشاعلة-البركة) وشرق منطقة وادي السلقا.

وفي أثناء اطلاعه على الأضرار التي لحقت بأراضي المزارعين وممتلكاتهم، وجه المزارعين إلى ضرورة اتباع إرشادات وزارة الزراعة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الحالي.

من جهة ثانية، نفذت مديرية زراعة شمال غزة جولة تفقدية على المزارعين في المحافظة عقب دخول المنخفض الجوي، وذلك من أجل الاطمئنان على أحوال المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين