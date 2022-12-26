فريق من غزة يُحقق فوزه الأول في البطولة العربية

تغلب فريق نادي المجمع الإسلامي على فريق البريقان الكويتي، بنتيجة (3_1)، وذلك في افتتاح مشوار الفريق ضمن بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة للرجال بنسختها الـ"33"، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وأبدع لاعبوا المجمع الإسلامي في اللقاء بقيادة المخضرم يُسري أبو سيف، وتمكنوا من تحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركات فلسطين في المسابقة.

ويلعب المجمع الإسلامي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب فرق (الزمالك المصري _ برقان الرياضي الكويتي _جمعية شبيبة الخروب الجزائري)

وفي سياق متصل، خسر ممثل فلسطين الأخر نادي شباب خانيونس مباراته أمام الأهلي المصري بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما داخل صالات استاد القاهرة الدولي.

وأوقعت القرعة فريق شباب خانيونس في المجموعة الأولى إلى جانب فرق (الأهلي المصري_ الفحيحل الرياضي الكويتي _الأهلي السوداني).

ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمها إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

المصدر / وكالات