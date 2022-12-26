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استقالة مدرب جديد في غزة !

استقالة مدرب جديد في غزة !

26 ديسمبر 2022 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن حسام لبد استقالته من تدريب فريق نادي الصلاح الرياضي، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية مرحلة الإياب من بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب".

ولم يتمكن لبد من تحقيق أي فوز مع الفريق، منذ توليه مهمة قيادة الفريق بين مرحلتي الذهاب والإياب، خلفاً للمدرب السابق إسلام سلامة.

ويتطلع الصلاح للمنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة الأولى، حيث بات في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويبتعد عن المتصدر خدمات المغازي بفارق 5 نقاط.

وسيدرس مجلس إدارة الصلاح قرار الاستقالة، قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة عليها والبحث عن مدرب جديد، أو تجديد الثقة به حتى نهاية الموسم الحالي.

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#دوري الدرجة الثانية #نادي الصلاح #حسام لبد

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