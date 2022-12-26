فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة السلطة تعتقل شقيقين من بيت لحم

قلق إسرائيلي من مقايضة الصواريخ بالطائرات بين روسيا وإيران

دعوات لتشكيل لجان حماية شعبية في قرى جنوب نابلس

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس مجلس الشورى القطري

"الشاباك" يزعم: تفكيك خلية من الضفة وغزة خطّطت لتنفيذ عمليات تفجيرية

عائلة الأسير عبد الناصر رابي تحذّر من جريمة مكتملة ترتكب بحقه في سجون الاحتلال

راصد جوي يتحدث عن أحوال الطقس الليلة

الدفاع المدني ينفّذ 187 مهمّة منذ بدء المنخفض الجوي بغزة

تحديد موعد انطلاق مرحلة إياب دوري المحترفين والاحتراف الجزئي

طلبة يعتصمون في جامعة بيرزيت لليوم الخامس عشر رفضاً للاعتقال السياسي

20 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

26 ديسمبر 2022 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 20 عملا مقاوما، من بينها 11 عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، زجاجة حارقة، وعلميتي تصدي للمستوطنين، واندلاع 5 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في مخيم شعفاط في القدس، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة وحاجز سالم والحي الشرقي في جنين، وفي حي اكتابا في طولكرم.

أما في نابلس، أطلق مقاومون النار على جبل جرزيم، ومستوطنة يتسهار ومستوطنة شافي شمرون، فيما تصدوا للمستوطنين في بورين واندلعت مواجهات مع الاحتلال.

واندلعت مواجهات في أريحا، ومخيم العروب ومستوطنة كرمي تسور وبيت أمر، بينما أطلق مقاومون النار في بيت أمر ومستوطنة كرمي تسور في الخليل.

وفيما يتعلق العمليات النوعية، سجلت الضفة الغربية، عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في جبل جرزيم وعلى سيارة مستوطنين بالقرب من مستوطنة يتسهار ومستوطنة شافي شمرون، وإطلاق نار تكرر مرتين استهدف قوات الاحتلال خلال المواجهات في بيت أمر وإطلاق نار استهدف مستوطنة كرمي تسور في الخليل.

كما سجلت إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام حي اكتابا في طولكرم، وإطلاق نار استهدف حاجزي سالم والجلمة والحي الشرقي من مدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة