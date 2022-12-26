20 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 20 عملا مقاوما، من بينها 11 عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، زجاجة حارقة، وعلميتي تصدي للمستوطنين، واندلاع 5 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في مخيم شعفاط في القدس، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة وحاجز سالم والحي الشرقي في جنين، وفي حي اكتابا في طولكرم.

أما في نابلس، أطلق مقاومون النار على جبل جرزيم، ومستوطنة يتسهار ومستوطنة شافي شمرون، فيما تصدوا للمستوطنين في بورين واندلعت مواجهات مع الاحتلال.

واندلعت مواجهات في أريحا، ومخيم العروب ومستوطنة كرمي تسور وبيت أمر، بينما أطلق مقاومون النار في بيت أمر ومستوطنة كرمي تسور في الخليل.

وفيما يتعلق العمليات النوعية، سجلت الضفة الغربية، عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في جبل جرزيم وعلى سيارة مستوطنين بالقرب من مستوطنة يتسهار ومستوطنة شافي شمرون، وإطلاق نار تكرر مرتين استهدف قوات الاحتلال خلال المواجهات في بيت أمر وإطلاق نار استهدف مستوطنة كرمي تسور في الخليل.

كما سجلت إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام حي اكتابا في طولكرم، وإطلاق نار استهدف حاجزي سالم والجلمة والحي الشرقي من مدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين