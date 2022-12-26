قلق إسرائيلي من مقايضة الصواريخ بالطائرات بين روسيا وإيران

قال مسؤولون إسرائيليون إن موسكو وطهران ستوقعان الأيام المقبلة، اتفاقية لبيع مئات الطائرات الهجومية بدون طيار لاستخدامها خلال الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم، أنه خلال الصيف الماضي، وقع البلدان الصفقة الأولى، التي تم بموجبها بيع مئات من الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى روسيا، وفق مقايضة والتزام واسع تجاه إيران.

وأشارت إلى أن روسيا استخدمت في الحرب، معظم الطائرات بدون طيار، التي تلقتها من إيران.

وشددت على أن "تل أبيب" تشعر بالقلق من المساندة التي ستحصل عليها إيران من روسيا، كجزء من المساعدة لحربها في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن "تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تعتقد أن التعاون العميق بين الدولتين سيؤثر في أمن تل أبيب".

ونبهت إلى أن "المخاوف الرئيسية في هذا الصدد، تكمن باحتمال نقل صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في المستقبل (تصل سرعتها خمس مرات أو أكثر من سرعة الصوت)، من روسيا إلى إيران".

يشار إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، أكدت أوكرانيا تصاعد هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية، لا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات شاهد 136، إيرانية الصنع، فيما تنفي روسيا استخدامها.

المصدر / فلسطين أون لاين