دعوات لتشكيل لجان حماية شعبية في قرى جنوب نابلس

انطلقت دعوات شبابية في مدينة نابلس من أجل تشكيل لجان حماية شعبية في قرى جنوب المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، لحماية المواطنين والمزارعين وممتلكاتهم من جرائم المستوطنين.

وأكدت الدعوات الشبابية ضرورة رصّ الصفوف والبدء فوراً بتشكيل لجان حماية للقرى التي تواجه خطر الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجاء في الدعوات، اليوم: "يا أهلنا المرابطين في قرى جنوب نابلس، هذا نداء من أبنائكم (حراس الجبل)، حان الوقت لرد العدوان وقلب مخططات المستوطنين على رؤوسهم".

وأضافت: "صمودكم ورباطكم يعكس انتماءكم الحقيقي لهذه الأرض".

وشددت الناشطة السياسية فادية البرغوثي على وجوب تصدي أبناء شعبنا لهجمات قطعان المستوطنين والعمل على تشكيل حالة من الردع الحقيقي من خلال المقاومة الشعبية ولجان المساعدة والدعم والإسناد للسكان المهددين بانتهاكات المستوطنين.

ودعت البرغوثي إلى التناوب في الرباط وحماية المناطق المستهدفة كـ"سياج يحمي البشر والشجر" من هذا العدوان المتزايد، وتوفير الأمان للسالكين في الطرقات الرئيسية.

وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين لم تتوقف يوماً، لكنها آخذة في التصاعد بشكل ملحوظ كماً ونوعاً مع قرب تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة، داعية إلى ضرورة تسليط الضوء إعلامياً ومحلياً ودولياً على هذه الاعتداءات.

وأكدت البرغوثي دور السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها كاملة، مستدركة: "فإن عجزت عن حماية المواطنين فلتقم بالحد الأدنى بدعم وتمكين العائلات المتضررة بشكل متكرر كما حدث في قريتي بورين وعوريف".

وأقدم مستوطنون، الليلة قبل الماضية، على إحراق ثلاث مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين، في قريتين جنوبي نابلس (شمال الضفة).

وحملت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تصاعد جرائم المستوطنين بحق المقدسات والمواطنين الفلسطينيين.

واعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح، اليوم، استمرار اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وإقدامهم على حرق سيارات وبيوت عائلات فلسطينية في بلدة بورين قضاء نابلس، تصاعداً كبيراً في جرائمهم وإرهابهم.

وقال القانوع إن شعبنا الفلسطيني أمام حكومة فاشية تعلن الحرب عليه، الأمر الذي يتطلب تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه وتوسيع حالة الاشتباك في أرجاء الضفة الغربية.

كما عدّت حركة الأحرار الفلسطينية، تصاعد جرائم المستوطنين ضد شعبنا ومقدساته، "أعمالا إجرامية" لن تردعها إلا المقاومة وتصعيد العمليات البطولية.

وأوضحت الأحرار، في بيان، اليوم، أن جرائم وممارسات قطعان المستوطنين لم تتوقف، لكنها تزايدت مع قرب تشكيل حكومة الاحتلال "اليمينية" المتطرفة.

ودعت أبناء شعبنا في الضفة لتشكيل لجان حماية شعبية لإسناد المقاومة والتصدي لعدوان الاحتلال وعربدة مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين