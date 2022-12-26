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تحديد موعد انطلاق مرحلة إياب دوري المحترفين والاحتراف الجزئي

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تحديد موعد انطلاق مرحلة إياب دوري المحترفين والاحتراف الجزئي

26 ديسمبر 2022 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

أعلن اتحاد كرة القدم بالضفة الغربية موعد انطلاق مرحلتي الإياب من دوري المحترفين ودوري الاحتراف الجزئي، حيث من المقرر أن تنطلق في السادس من يناير القادم.

وجاء إعلان الاتحاد لموعد استئناف بطولتي دوري المحترفين والاحتراف الجزئي، في ظل الاستعدادات التي تجريها الأندية سواء على صعيد التدريبات أو من خلال الانتقالات الشتوية.

وستكون منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين على صفيح ساخن حيث تقام ثلاث مباريات يوم الجمعة 6/1/2023 ستكون أبرزها قمة هلال القدس وجبل المكبّر، وشباب الظاهرية والسموع، ويستقبل ثقافي طولكرم ضيفه إسلامي قلقيلية.

وتختتم الجولة يوم السبت 7/1/2023 بثلاث مباريات تجمع البيرة وشباب الخليل، والأمعري ومركز بلاطة ووادي النيص وأهلي الخليل.

ويتطلع هلال القدس للعودة لمنصات التتويج بعد غياب لثلاثة مواسم، في ظل تربعه على صدارة الترتيب مع انتهاء الدور الأول برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن جبل المكبر وشباب الخليل صاحبي نفس الرصيد 24 نقطة لكل منهما.

وفي إطار دوري الاحتراف الجزئي يتصدر العبيدية الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السواحرة ومركز عسكر، تسعى الفرق الثلاثة لحسم بطاقتي الصعود لدوري المحترفين مع وجود ثلاثة فرق أخرى على مقربة منهم هي بيت أمر (20 نقطة) وسلوان وهلال أريحا (19 نقطة لكل فريق).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة القدم #دوري الاحتراف الجزئي #الضفة الغربية

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