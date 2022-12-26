المدير الرياضي لـ"النصر السعودي" يتحدث عن صفقة رونالدو

أثار المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، البرتغالي مارسيلو سالازار، مزيدًا من الجدل حول صفقة ناديه المنتظرة لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سالازار في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن صفقة رونالدو.. دعنا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور حتى نهاية العام".

وأضاف: "كما ترون.. إنها مفاوضات ضخمة، ليس فقط للنادي، لكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية.. ويجب أن تجريها سلطات أعلى".

وأردف: "ما يمكنني قوله، إن كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.. لقد كان دائما نموذجا بالنسبة لي كلاعب رياضي، بسبب رغبته في الفوز".

واختتم: "بعد ذلك، بصفتي مواطنا برتغاليا، كنت دائما أدعمه.. لكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".

وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن النصر يحاول بقوة حسم صفقة رونالدو قبل نهاية العام الحالي.

يُذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات