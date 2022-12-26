الشعبيّة تدعو لتوحيد الجهود للردّ على جرائم الاحتلال وتُشيد بتصاعد أعمال المقاومة

أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، بتصاعد أعمال المقاومة في الضفة المحتلة وفي نابلس وجنين على وجه الخصوص.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ أعمال المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة هي الردّ الأنجع على جرائم المستوطنين المستمرة بحق أبناء شعبنا في القرى والمخيمات، والاقتحامات المتكرّرة للقدس والمسجد الأقصى.

وشدّدت الشعبيّة على ضرورة ردع جرائم المستوطنين الذين يُوفّر لهم جيش الاحتلال الحماية الكاملة، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود ورفع درجات الوحدة الميدانية في صفوف المقاومة بالضفة المحتلة؛ لتصعيد الفعل المقاوم والدفاع عن أبناء شعبنا في وجه عصابات المستوطنين وإجرام الجيش الفاشي.



المصدر / فلسطين أون لاين