عرض إيطالي جديد للمغربي أوناحي

دخل المغربي عز الدين أوناحي، لاعب نادي أنجيه الفرنسي، دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، التي تسعى للظفر بخدماته، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبرز أوناحي كواحد من أفضل اللاعبين في مونديال قطر، ليس فقط مع المنتخب المغربي، وإنما في البطولة ككل، بعد أدائه المتميز على مستوى خط الوسط، خاصة في الأدوار الإقصائية، أمام إسبانيا والبرتغال، وحتى أمام فرنسا في نصف النهائي، بالرغم من خسارته مع منتخب بلاده ضد "البلوز" بنتيجة 0-2.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن أوناحي أعطى الأولوية لأندية الدوري الإيطالي، وهي بطولة يحبها اللاعب كثيرًا.

ووفقًا للمصدر ذاته، تلقى أوناحي عروضًا رسمية من بعض الفرق الناشطة في "الكالتشيو"، وإلى جانب نابولي الذي يعتزم التعاقد مع اللاعب في يناير/ كانون الثاني القادم، يُعد إنتر ميلان، هو الآخر، مهتمًا بالدولي المغربي.

ويضم الدوري الإيطالي بعضًا من لاعبي المنتخب المغربي، المشاركين مؤخرًا في البطولة العالمية، على غرار سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، وعبد الحميد صابيري لاعب نادي سامبدوريا، ووليد شديرة لاعب نادي باري المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، كما سبق لأشرف حكيمي أن خاض تجربة مع نادي إنتر ميلان، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار ذات المصدر إلى أن نادي نابولي هو النادي الأكثر إصرارًا على استقدام أوناحي، لكن هناك منافسة من نادي الإنتر، الذي دخل سباق التعاقد مع اللاعب، إلى جانب اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بضم أوناحي أيضًا.

وسبق لرئيس نادي أنجيه، سعيد شعبان، أن أقر بوجود اتصالات رسمية مع أندية أوروبية تريد التعاقد مع النجم المغربي، وذلك في تصريحات أدلى بها شعبان لقناة "آر تي إل"، قائلًا: "وصلتنا عروض من أندية كبيرة وأخرى متوسطة ترغب في التعاقد مع أوناحي، من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، ورغبتنا هي إيجاد اتفاق في شهر يناير، لكننا نريده (أوناحي) أن يبقى معنا إلى نهاية الموسم الحالي".

وفي هذا السياق، وحسب الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، فإن إدارة أنجيه حددت سعر أوناحي بين 20 و25 مليون يورو، بعد أن وصلتها عروض رسمية من أجل شراء عقد اللاعب.

المصدر / وكالات