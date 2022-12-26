العمل تكرم الفائزين بجائزة السلامة والصحة المهنية للعام 2022م

كَرمت وزارة العمل بغزة اليوم الإثنين 26/12/2022م، خلال حفل أقامته بفندق جراند بلاس، المشاركين في مسابقة جائزة السلامة والصحة المهنية 2022م.

وأعلنت الوزارة أسماء الشركات الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث، بحضور وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، ونائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. محمد جواد الفرا، وم. علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وأ. ناصر الرملاوي نائب رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية، والمدراء العامون بالوزارة، ورؤساء الوحدات، والشركات المشاركة في المسابقة وشركات مختلفة.

وقد حصلت شركة معامل الشرق الأوسط للأدوية ومستحضرات التجميل على المركز الأول و500 دولار، بالإضافة لأحقيتها باستخدام شعار الجائزة على منتجاتها لمدة 5 أعوام، كما حصلت شركة المطاحن العربية الكبرى على المركز الثاني وشركة روز دريم للصناعات الغذائية على المركز الثالث.

بدوره، أكد م. الغصين أن وزارته معنية بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية والشركات الاقتصادية، من أجل تحسين ظروف العمل، مثمناً الدور الكبير للإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في متابعة وتقييم الشركات والمصانع على مدار العام.

من جانبه، أشاد أ. محمد جواد الفرا نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بالدور المنوط بوزارة العمل في إطار تبني تنفيذ المصانع والشركات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية المنبثقة عن قانون العمل الفلسطيني.

في ذات الإطار، قدم م. أبو معيلق مدير عام التفتيش وحماية العمل شكره لجميع الشركات على مشاركتها في المسابقة، كما قدم التهاني للشركات الفائزة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم ذات المسابقة للعام المقبل 2023، داعياً الشركات للمشاركة.

وقال إن عملية تقييم الشركات، دخلت في عدة مراحل كان أبرزها التقييم الميداني ومتابعة الاصحاحات المهنية المطلوبة حسب معايير وإجراءات متعارف عليها في قانون العمل الفلسطيني.

وقدمت شركة معامل الشرق الأوسط للأدوية، الفائزة بالمركز الأول، شكرها الجزيل لوزارة العمل والإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة، داعياً جميع الشركات أن يحذو حذوهم للوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة.

وسَلمت الوزارة شهادات شكر وتقدير لـ16 شركة مشاركة في المسابقة، ودروع تكريم للشركات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين