3 شروط للنجم مبابي للموافقة على الاستمرار مع باريس سان جيرمان

قالت تقارير إعلامية إن النجم الفرنسي كيليان مبابي وضع 3 شروط أمام إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان، من أجل البقاء لفترة أطول مع النادي.

وأضافت التقارير أن مبابي هدد بالرحيل عن النادي الصيف القادم، وأكدت التقارير نفسها أن مبابي سيضطر للانتظار إلى غاية نهاية عقده في يونيو/ حزيران 2024، من أجل الرحيل مجانًا، في حال رفض قادة سان جيرمان تلبية شروطه، مع عدم السماح برحيله الصيف القادم.

وقال موقع "okdiario" الإسباني، اليوم الإثنين، إن الوعود التي لم يتم الوفاء بها سابقًا من قِبل باريس سان جيرمان لمبابي؛ مثل رحيل نيمار، وضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى التأخر في سداد بعض المستحقات المالية المُتفق عليها، أثارت حفيظة مبابي وعائلته، وجعلته يشعر بالخيانة، ويفكر في الرحيل عن الفريق الفرنسي، حسب تسريبات بعض مُقربيه.

وكان مبابي قريبًا من التوقيع الصيف الماضي لنادي ريال مدريد الإسباني، قبل أن يجدد لمدة عامين في نادي العاصمة الفرنسية، في قرار أثار ضجة كبيرة، لا سيما بعد التسريبات المتعلقة ببعض بنود العقد الجديد والقيمة المالية.

وبالرغم من ذلك، وحسب ذات المصدر، فإن مبابي غير سعيد مع باريس سان جيرمان، حتى فيما يتعلق بأدائه فوق أرضية الميدان، في ظل عدم رضاه على مركزه ودوره في الفريق، تماشيًا مع الخطة المعتمدة من قِبل المدرب كريستوف غالتييه.

واستنادًا إلى موقع "okdiario"، نستعرض وإياكم في هذا التقرير شروط مبابي الثلاث، التي يستوجب على إدارة النادي الفرنسي تلبيتها، من أجل تمديد عقد اللاعب لفترة أطول.

رحيل نيمار

حاول باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، التخلص من نيمار، إرضاءً لمبابي لكن لم يرغب أي نادٍ في تحمل راتب البرازيلي البالغ نحو 30 مليون يورو سنويًا.

وما يزال مبابي يصر على رحيل الدولي البرازيلي من النادي "الباريسي"، في ظل الخلافات وتوتر العلاقة بين اللاعبَين، حيث أوضحت تقارير إعلامية أن اللاعبَين لم يتحدثا مع بعضهما بعضًا منذ فترة طويلة.

توقيع هاري كين

وإلى جانب رحيل نيمار، فقد اشترط مبابي على إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، اعتبارًا من يونيو 2023، وذلك بعد فشل صفقة ضم البولندي ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

تعيين زيدان مدربًا

يتمنى مبابي العمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث سيشترط خلال مفاوضاته القادمة مع إدارة النادي الباريسي التعاقد مع "زيزو" كمدرب للفريق بدلًا من غالتييه، مقابل الموافقة على الاستمرار في اللعب مع النادي.

المصدر / وكالات