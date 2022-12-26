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حماس: ثورة شعبنا مستمرة وستردّ على جرائم الاحتلال الفاشيّة وممارسات مستوطنيه

26 ديسمبر 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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الضفة والقدس شهدتا تصاعدا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال (أرشيف)

حذّر محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تزايد اعتداءات المستوطنين وتصاعد وتيرة جرائمهم وإرهابهم في القدس والضفة الغربية المحتلتين في الآونة الأخيرة.

وقال حمادة في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين": نحذّر الاحتلال من مغبة تزايد اعتداءات المستوطنين وتصاعد وتيرة جرائمهم وإرهابهم في القدس والضفة الغربية المحتلتين في الآونة الأخيرة، لا سيما سياسة حرق مركبات المواطنين، ومهاجمة المنازل، ومحاولات تشريد أهلنا وتضييق الخناق عليهم".

وأضاف: "الاستفزازات المتواصلة لن تُفلح في زعزعة صمود شعبنا في أرضه، وتمسّكه بخيار المقاومة، وإنّ ثورة شعبنا وشبابنا في الضفة والقدس مستمرة، وستردّ على تلك الجرائم والممارسات الفاشية بكل الوسائل المتاحة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي #محمد حمادة

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