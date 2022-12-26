مفاجأة في تشكيلة منتخب الإمارات لبطولة خليجي 25

اعلن المدرب الارجنتيني لمنتخب الإمارات رودولفو اروابارينا عن قائمة من 26 لاعباً لخوض كأس الخليج الخامسة والعشرين "خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية اعتباراً من 6 كانون الثاني/يناير، وخلت من الهداف التاريخي لـ"الأبيض" علي مبخوت.

جاء استبعاد مبخوت (32 عاما) مفاجئا لاسيما انه الهداف التاريخي لمنتخب الامارات برصيد 81 هدفا، وللدوري الاماراتي بـ194 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي البطولة في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، بينها ثنائية فوز فريقه الجزيرة على الظفرة 3-2 السبت في المرحلة الثانية عشرة.

ولم يعلن اروابارينا أسباب استبعاد مبخوت هداف النسخة الأخيرة من كأس الخليج "خليجي 24" التي أقيمت في قطر عام 2019، برصيد 5 اهداف.

ويدخل "الأبيض" معسكرا في دبي لمدة أسبوع يخوض خلاله مباراة ودية بمواجهة نظيره اللبناني في 30 كانون الأول/ديسمبر، قبل السفر الى البصرة في 2 كانون الثاني/يناير.

وتستهل الامارات مبارياتها في "خليجي 25" أمام البحرين حاملة اللقب في 7 كانون الثاني /يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً قطر والكويت.

- تشكيلة الـ26 لاعباً:

لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين) وعلي خصيف (الجزيرة) وخالد السناني(الوصل)

للدفاع: حسن المحرمي وخالد الهاشمي (بني ياس)، شاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني (الشارقة)، خليفة الحمادي (الجزيرة)، وليد عباس وعبد العزيز هيكل واحمد جميل (شباب الأهلي)، عبدالسلام محمد (الاتحاد كلباء)

للوسط: وليد فلاح وخالد البلوشي (العين)، ماجد راشد وماجد حسن ومحمد عبد الباسط (الشارقة)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، حسين مهدي (النصر)

للهجوم: علي صالح وفابيو ليما (الوصل)، طحنون الزعابي وسيباستيان تاليابوي (الوحدة)، حارب عبدالله ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، كايو كانيدو(العين)

المصدر / وكالات