إيقاف ثلاثة لاعبين وعقوبات مشددة على نماء ونقل مباراة بيتية

غزة/ وائل الحلبي:

قرر اتحاد كرة القدم فرض عقوبات مشددة على نادي نماء عقب مباراة الفريق أمام خدمات خانيونس وما صاحبها من أحداث مؤسفة، بالإضافة لإيقاف ثلاثة لاعبين ونقل مباراة بيتية مع انتهاء الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى.

وكشف مصدر مسؤول ل:"فلسطين أون لاين" عن إيقاف اللاعب عبد الله أبو شمالة من نماء وأحمد أبو شباب وأحمد عاشور لاعبا خدمات خانيونس 4 مباريات بالإضافة لعقوبة الطرد.

وفرض الاتحاد عقوبات مغلظة على ثلاثة إداريين من نماء بالإيقاف سنة ميلادية وهم يعقوب البرش وعيسى عنان البرش وماهر غنيم، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 1800 دينار أردني.

وقرر الاتحاد نقل مباراة بيتية لفريق بيت حانون الأهلي عقب ما جرى في مباراة الفريق أمام خدمات البريج.

المصدر / فلسطين أون لاين