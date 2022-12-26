نقيب العمال: غرق 300 دونم بفعل فتح العبارات والسدود

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن العبارات والسدود التي فتحها الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينتي خان يونس ودير البلح اليوم غمرت 300 دونم زراعية.

واستنكر العمصي في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، استمرار قيام الاحتلال فتح السدود والعبارات بشكل متعمد بعد فتحها أول أمس، بهدف ضرب القطاع الزراعي، وإلحاق ضرر مباشر بأراضي المزارعين، معتبرًا، ذلك جريمة تستدعي وقفة جادة من الجهات الحقوقية الدولية.

وعد ذلك انتهاكا فاضحًا بحق الإنسانية، ففي وقت يحجب الاحتلال منذ عقود طويلة المياه عن قطاع غزة عبر إنشاء السدود، يقوم بفتح العبارات بهدف التخلص من كمية المياه الزائدة، واستغلال فصل الشتاء لتدمير الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية تمتد على طول السياج الفاصل شرقي القطاع.

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وأشار إلى أن الاحتلال أغرق الأراضي الزراعية بملايين الأكواب من المياه، مما أدى لتدمير محاصيل المزارعين وإحداث تلف في أخرى، إضافة لإحداث أضرار بالثروة الحيوانية للمربين، مشيرا، إلى أن متوسط الخسارة السنوية للمزارعين تبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وطالب العمصي الجهات المانحة والإغاثة بالوقوف عند حجم الكارثة وتقديم تعويضات للمزارعين الذين تعرضت أراضيهم ومنازلهم لخسائر كبيرة بعضها أصبحت غير صالحة.

المصدر / فلسطين أون لاين