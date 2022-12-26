الدفاع المدني بغزة ينفذ 112 مهمة خلال المنخفض الجوي الحالي

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات غزة 112 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي تشهد الأجواء الفلسطينية منذ مساء السبت الماضي وحتى صباح اليوم الإثنين.

ووفق تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، فقد تركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وسحب سيارات عالقة، وحرائق.

وأوضح التقرير أن فرق الإنقاذ أجرت جولات تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 40 مهمة شفط مياه من منازل وأبنية ومدارس ومستشفيات وتجمعات مياه مغلقة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 12 سيارة لمواطنين علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما عملت على تأمين 9 منازل تعرضت جدرانها للتشقق وسقوط أجزاء منها، وأزالت شجرتين سقطتا على الطرق وكانت تعيق حركة المرور.

وذكر أن فرق الإطفاء أخمدت 10 حرائق، فيما نقلت طواقم الإسعاف 9 مواطنين للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين