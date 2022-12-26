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أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الرابع من المعتمرين

26 ديسمبر 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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بدأت مغادرة الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ ساعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الرابع، البالغ عدده 620 معتمراً على دفعة واحدة خلال اليوم، حيث يقتصر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #معتمرو غزة #فوج المعتمرين

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