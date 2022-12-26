وظيفة شاغرة في جامعة الأزهر بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بغزة تعلن عن وظيفة شاغرة وفقاً للبيانات التالية :

- المسمى الوظيفي : مدرب قانوني

- الكلية /الدائرة : كلية الحقوق

- المؤهل : بكالوريوس - ماجستير - دكتوراة

- التخصص العام / الدقيق : شريعة وقانون / شريعة وقانون - حقوق / قانون - حقوق / حقوق

- عدد ساعات العمل : 15 ساعة تدريبية للمساق التطبيقي الواحد موزعة على ثلاثة أيام تدريبية

- الموعد النهائي للتقديم: 10/01/2023

اجراءات التقديم

يجب تقديم العرض من كل موظف يشمل ما يلي:

-العرض الفني ويشمل:

- صفحة التغطية (الغلاف) والتي يجب أن تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمدرب او الشركة حسب الحال.

- خطة الأيام التدريبية (مصفوفة تدريبية).

- الأدوات التدريبية المستخدمة خلال عملية التدريب.

- منهجية التدريب بالتفصيل.

- أهداف التدريب.

- المخرجات المتوقعة (منهجية-أدوات التقييم .. إلخ.

- الخبرات العملية للمدربين المقترحين.

- السيرة الذاتية للمدربين.

- بروفايل الشركة التدريبيبة (إن وجد)

تشجع العيادة القانونية التنوع الجندري في ترشيح المدربين وسيؤخذ بعين الاعتبار في عملية التقييم.

العرض المالي:

- يتم تقديم العرض المالي بالدولار الأمريكي للساعة التدريبية الواحدة، والعيادة القانونية غير ملزمة بأقل الأسعار، حيث سيتم تقييم الاختبار وفقاً للمعايير من أساليب ومنهجية التدريب المصفوفة التدريبية المقدمة والسيرة الذاتية والخبرات.

المهام الوظيفية

- تدريب طلاب كلية الحقوق خلال أيام تدريبية خاصة بالمساقات الدراسية المعلن عنها.

- تسليم المادة التدريبية بالكامل( نسخة مطبوعة+نسخة الكترونية)بما فيها الحالات العملية قبل بدء عملية التدريب.

- إعداد اختبار قبلي وبعدي للطلبة المتدربين.

- أن يشمل البرنامج التدريبي على حالات حقيقية من المحكمة، وأن يتم لعب الأدوار بين الطلاب من خلال محاكمة صورية بما يشمل كيفية تحديد القانون المطبق على الحالة التي يتم دراستها وطرق الاثبات وكيفية تقديم البيانات واستخدام الأدلة والاجراءت داخل المحكمة.

المهارات/الدورات / الخبرات

- أكاديمي أو محامي مزاول في مجال الاختصاص.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل.

- القدرة على الالتزام في تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الساعات المتفق عليها.

- يمتلك مهارة الاتصال والتواصل، وادارة عملية التدريب داخل القاعة.

- القدرة على تنفيذ التدريب من خلال المشاركة التفاعلية.

- القدرة على استخدام أدوات مختلفة ومتنوعة وحديثة في التدريب.

- أن يكون له خبرة متخصصة في التدريب بمجالات القانون.

شروط العمل

- تنفيذ العدد المتعاقد عليه من عدد الساعات وأيام التدريب.

- تنفيذ اللقاءات التدريبية وفق الجدول المعتمد من قبل العيادة القانونية.

- إعداد وتسليم اختبار قبلي وبعدي.

- تسليم المادة التدريبية (نسخة مطبوعة+ نسخة الكترونية) بالكامل بما فيها الحالات العملية قبل بدء عملية التدريب.

- يجب أن تتضمن المادة التدريبية نماذج عملية قابلة للاستخدام.

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- ينتهى التسجيل بتاريخ 10-1-2023