هنية يُهاتف الحموري مستنكرًا إبعاده عن القدس

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الليلة الماضية الناشط المقدسي والأسير المحرر صلاح الحموري، مستنكرًا قيام الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده عن مسقط رأسه في القدس المحتلة إلى فرنسا، ومعبّرًا عن تضامنه الكامل معه.

وأكد رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي بالحموري أنّ الاحتلال حينما يصل إلى الانسدادات سواء كانت السياسية أو الميدانية وعدم قدرته على مواجهة أبناء شعبنا الفلسطيني يلجأ لمثل هذه القرارات وغيرها من الاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل والبيوت؛ معتقدًا أنه بذلك يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويُغيّب الحقائق الكامنة في النفوس.

وأردف "هذه سياسة فاشلة فشلت في مرج الزهور وقبلها وبعدها، ونحن واثقون أنّ قرار إبعاد الحموري عن وطنه والقدس سيفشل أيضًا، وسيعود إلى وطنه".

وقال هنية: "هذه القضية تبقى على أجندة تحركات الحركة السياسية والإعلامية والقانونية، صحيح أنّ القرار يتعلق بشخص لكنه يمسُّ الكرامة الوطنية التي يجب أن يدافع عنها الكلّ الفلسطيني".

من جانبه عبّر المبعد الفلسطيني صلاح الحموري عن شكره العميق وامتنانه لاتصال رئيس الحركة والرسالة التي حملها هذا الاتصال، مؤكدًا استمراره في طريق الدفاع عن قضيته وحقه كإنسان فلسطيني يجب أن يعيش في وطنه وعلى أرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين