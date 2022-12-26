حملةُ مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة دهم واعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة الحي الشرقي ومنطقة عرابة في مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت مع مجموعات المقاومة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن لحلوح من منزل عائلته في الحي الشرقي بعد العبث بمحتوياته، فيما اعتقلت المحرر عبد الخالدي "الميثلوني" من منزله في عرابة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت المحرر شادي صبوح من منزله في منطقة الجبل الشمالي بنابلس وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح.

وفي رام الله، اعتقلت الشاب محمود علي زيبار من بلدة كوبر، ومحمد محمود، وهيثم أبو شريفة من مخيم الجلزون.

وفي طولكرم، اعتقلت الشابين عبدالله علارية، وصلاح علارية من منزلهما في ضاحية إكتابا.

وبالقدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عصام عماد عطون، وموسى زياد عطون، ومحمد علي عطون بعد اقتحامها منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في قرية صور باهر.

المصدر / فلسطين أون لاين