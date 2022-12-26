ماسك يكشف عن ميزة جديدة داخل "تويتر" للمستخدمين

ستقوم منصة التواصل الاجتماع "تويتر"، بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم طرحها مؤخراً، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، في تغريدة رداً على تعليق أحد المستخدمين على التصميم الجديد.

وأشار ماسك، إلى أن الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم: "سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن كل شخص تقريباً سيحبها"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وبشكل منفصل، نفى ماسك تقريراً لوكالة "رويترز" بأنه أمر بإزالة ميزة "تويتر"، والمعروفة باسم "#ThereIsHelp"، والتي روجت للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد السلامة الأخرى. وذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر، أن الميزة كانت مختفية في الأيام القليلة الماضية.

ويتفاعل الملياردير بنشاط مع اقتراحات المستخدمين حول كيفية تحسين منصة التواصل الاجتماعي منذ استحواذه على 44 مليار دولار.

المصدر / وكالات