فريقان من غزة يواجهان الأهلي والزمالك

أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة، ممثلي فلسطين شباب خانيونس والمجمع الاسلامي في مواجهة قطبي مصر الاهلي والزمالك ، في افتتاح البطولة.

وتُقام البطولة في مجمع الصالات الرياضية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 26 الي 31 ديسمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد المصري لكرة الطاولة، وباشراف الاتحاد العربي للعبة.

ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

وحل شباب خانيونس في مجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه الأهلي المصري الذي سيلتقيه بافتتاح البطولة بالإضافة إلى الفحيحيل الكويتي والأهلي السوداني، بينما سيلعب المجمع الاسلامي في المجموعة الثالثة التي ضمت الزمالك المصري وبرقان المغربي وجمعية شبيبة الخروب.

ورحب الاتحادين المصري والعربي بالوفود العربية المشاركة، وتمنوا لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وخروج البطولة بشكل مشرف يليق بالرياضة المصرية والعربية و يعبر عن التطور الذي تشهده تنس الطاولة حاليا .

المصدر / وكالات