جماهير الأرجنتين ترد على "إعادة نهائي المونديال"

قامت الجماهير الأرجنتينية بتوقيع عريضة مضادة للعريضة الفرنسية التي تطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي البلدين والذي حسمه ميسي ورفاقه بركلات الترجيح .

وجاء في العريضة المطالبة بالإعادة: تم بيع المباراة بالكامل، ركلة الجزاء الأولى غير صحيحة، وتم ارتكاب مخالفة على مبابي قبل أن يسجل دي ماريا الهدف الثاني. وقع وشارك بشكل جماعي حتى تعاد المباراة.

وتم إنشاء عريضة أخرى بعنوان "فرنسا.. توقفي عن البكاء" على الإنترنت وحصلت على ما يقرب من ربع مليون توقيع حتى الآن.

وجاء في نصها: منذ أن فزنا بنهائي كأس العالم، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والتذمر ولا يقبلون أن تكون الأرجنتين بطلة العالم.

وتابعت: هذا الطلب هو أن يتوقف الفرنسيون عن البكاء ويقبلوا أن ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وقام بإدارة المباراة تحكيميًا البولندي شيمون مارشينياك، وهو أول حكم من بولندا يدير نهائي كأس العالم لكرة القدم، وكان بمثابة "رد جميل من الحياة" على حد وصفه، بعدما اضطُر للتخلي عن مهامه قبل نحو عام بسبب مرض في القلب.

المصدر / وكالات