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لاعب موهوب في غزة يحصل على كتاب الاستغناء

26 ديسمبر 2022 . الساعة 02:19 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن لاعب كرة الطائرة حسن أبو زعيتر، عن حصوله على كتاب الإستغناء من ناديه خدمات جباليا، بعدما لعب له 7 مواسم متتالية.

وكشف أبو زعيتر النقاب، عن تلقيه عدة عروض من بعض الأندية، مُشيراً إلى أنه سيوقع لأحد الأندية الكبيرة في اللعبة، خلال الأيام القادمة.

ويُعتبر رحيل أبو زعيتر خسارة كبيرة لخدمات جباليا، خاصة بعد انتقال محمد المقوسي لأحد أندية الضفة الغربية، وعودة أحمد المفتي لفريقه السابق شباب جباليا.

ويعيش نادي خدمات جباليا أوضاعاً غير مستقرة، حيث تنتظره استحقاقات قادمة مع قرب انطلاق الموسم الرياضي الجديد للعبة.

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#خدمات جباليا #أبو زعيتر #كتاب الاسنغناء

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